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У летучих мышей Камбоджи 10 лет назад взяли пробы. Нашли близкого родственника SARS-CoV-2

Цей матеріал також доступний українською
20.09.2021, 13:33
У летучих мышей Камбоджи 10 лет назад взяли пробы. Нашли близкого родственника SARS-CoV-2 - Фото
Фото: EPA/Tamas Soki

Исследователи группы IPC изучают пробы, которые были взяты в 2010 году у летучих мышей на севере Камбоджи. Прошлогодний тест показал, что в анализах – коронавирус, который является близким родственником нынешнего пандемического SARS-CoV-2. Об этом сообщает Reuters.

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"Мы надеемся, что результаты этого исследования помогут миру лучше понять (происхождение) COVID-19", — сказала одна из ученых.

У летучих мышей обычно не проявляются симптомы коронавирусных инфекций, но они могут иметь разрушительные последствия при передаче людям, что и показала нынешняя пандемия. 

Руководитель отдела вирусологии IPC Висна Дуонг добавил, что человечество "несет ответственность за эпидемию COVID-19", так как вмешивается в природную среду обитания диких животных и разрушает ее. Он напомнил, что от летучих мышей на человека "перескочили" и другие вирусы: Эбола, SARS и MERS. 

  • В апреле 2021 года немецкие биологи заявили, что наиболее вероятная гипотеза происхождения SARS-CoV-2 – "перескакивание" на людей из дикой природы.
  • В мае ученые проверили кал и рот летучих мышей на юге России: нашли "родственников" SARS-CoV-2.

Читайте также: Коронавирус. Третья доза Pfizer усиливает иммунитет, но может не понадобиться – ученые

Владислава Михайленко
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камбоджа летучие мыши коронавирус COVID-19
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