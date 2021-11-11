Убийство на съемках "Ржавчины". Осветитель-украинец подал иск против съемочной группы

Руководитель команды осветителей на съемках фильма "Ржавчина" Сергей Светной подал иск в суд Лос-Анджелеса из-за стрельбы на съемочной площадке, в результате которой погибла оператор Галина Хатчинс. Светной, как и Хатчинс, украинец. Об этом сообщает BBC.

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Ответчики по иску – около 20 членов съемочной группы, в частности, актер Алек Болдуин, выстреливший в Хатчинс, помощник режиссера Дэвид Холлс, выдавший Болдуину пистолет, а также Ханна Гутьеррес-Рид, отвечавшая за реквизит.

По словам Светного, что пуля, убившая его подругу Галину Хатчинс, чуть не задела его самого.

Он считает, что причиной трагедии стала небрежность членов съемочной группы, которые отвечали за безопасность оружия, использовавшегося в съемках.

Во время пресс-конференции Светной рассказал, что за несколько дней до трагедии он видел оставленное без присмотра реквизитное оружие в грязи. По его словам, он сказал об этом ответственным за реквизит членам съемочной группы.

22 октября 2021-го американский актер Алек Болдуин на ранчо Бонанса-Крик на окраине Санта-Фе в штате Нью-Мексико случайно застрелил на съемочной площадке кинооператора Галину Хатчинс. Выстрел произведен из кольта времен эпохи покорения Дикого Запада. Профсоюз работников индустрии развлечений в Лос-Анджелесе сообщил, что в оружии якобы был один боевой патрон, о чем не знал помощник режиссера Дэйв Холлс.

Болдуин сообщил, что речь идет о трагической случайности. Как пишут СМИ, актер "находится в глубоком шоке после инцидента".

В США основали мемориальную стипендию имени 42-летней погибшей Хатчинс. Она была гражданкой Украины.

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Вадим Ребрина

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