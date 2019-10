Участвовала в протестах. Принцессу Бельгии арестовали в Лондоне

Принцессу Бельгии Эсмеральду Дерет задержали на одной из климатических акций в Лондоне. Об этом она сообщила в Twitter.

"Сегодня меня вместе с многими другими активистами арестовали и доставили в полицейский участок. Чрезвычайная климатическая ситуация требует от нас оказывать давление на правительство, чтобы оно предпринимало срочные меры", - написала принцесса.

Today along with many other protesters I was arrested and put in police custody. The climate emergency calls on all of us to pressure out governments to act with urgency #ExtinctionRebellion #ClimateBreakdown pic.twitter.com/JILVvzvp1Y