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Ученые нашли останки древнейших лесов на планете: им 386 млн лет

Ученые нашли останки древнейших лесов на планете: им 386 млн лет - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com
20.12.2019, 12:53

Находка обнаружилась на севере США

Группа палеонтологов из США и Великобритании обнаружили окаменелые останки древнего леса в старом горном карьере. Об этом сообщает Naked Science

Находка датируется возрастом 386 млн лет. Корни растений удалось идентифицировать среди окаменелостей. Ученые идентифицировали корни археоптерисов. Эти растения известны тем, что входят в число самых первых деревьев на планете. Уникальные образцы сохранились благодаря осадочным породам, которые были нанесены на них.

По соседству с останками древнего леса были обнаружены кости древней рыбы, что свидетельствует о том, что эта местность время от времени затапливалась.

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наука ученые палеонтология древний лес
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