Ученые нашли останки древнейших лесов на планете: им 386 млн лет

Иллюстративное фото: depositphotos.com

Группа палеонтологов из США и Великобритании обнаружили окаменелые останки древнего леса в старом горном карьере. Об этом сообщает Naked Science.

Находка датируется возрастом 386 млн лет. Корни растений удалось идентифицировать среди окаменелостей. Ученые идентифицировали корни археоптерисов. Эти растения известны тем, что входят в число самых первых деревьев на планете. Уникальные образцы сохранились благодаря осадочным породам, которые были нанесены на них.

По соседству с останками древнего леса были обнаружены кости древней рыбы, что свидетельствует о том, что эта местность время от времени затапливалась.

Читайте также: В Одесской области нашли "торговый центр", которому 7 000 лет