Ученые обнаружили самую старую зеленую водоросль на Земле: ей миллиард лет

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В Китае ученые обнаружили окаменелые останки зеленых водорослей, которые они назвали Proterocladus antiquus. Исследователи предполагают, что их находке примерно миллиард лет. Об этом сообщает Newsweek со ссылкой на исследование.

Исследователи считают, что она представляет собой один из самых ранних известных многоклеточных хлорофитов. По их словам, зеленые растения, которые научились фотосинтезу, появились между палеопротерозойской эрой и криогенным периодом, однако отсутствие более точных данных затрудняло идентификацию их эволюционной временной шкалы. Без этих растений развитие более сложных форм жизни было бы невозможным, отмечают исследователи.

Ученые уточнили, что их находка позволяет предположить, что средняя оценка времени, когда возникли зеленые водоросли, занижена.

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