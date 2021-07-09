Риск тяжелого заболевания и смерти от COVID-19 у детей и подростков чрезвычайно низок. К такому заключению пришла после крупнейшего пока исследования совместная группа ученых Англии и США, препринт доступен на medRxiv.

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Они показали, что за первый год пандемии коронавируса SARS-CoV-2 (с 1 марта 2020-го до конца февраля 2021 года) во всей Англии госпитализирован в реанимацию с этой болезнью 251 ребенок и молодой человек до 18 лет. Другими словами, у этой возрастной группы в стране был один шанс из 50 000 попасть в реанимацию с ковидом.

Заражение "короной" увеличивает вероятность серьезного заболевания у тех детей и подростков, у кого уже есть хронические заболевания (сердечные или неврологические в первую очередь) и/или множественные другие проблемы со здоровьем.

Рассматривая отдельно редкий PIMS-TS (детский мультисистемный воспалительный синдром, временно связанный с COVID-19), авторы обнаружили, что он был у 309 детей, попавших в реанимацию (1 случай на 38 911).

Риск госпитализации также был увеличен среди новорожденных, детей с ожирением, и снижен среди тинейджеров 15-17 лет по сравнению с детьми 1-4 лет. Он повышен для чернокожих по сравнению с белыми.

Исследователи пишут, что 25 детей и подростков до 18-ти умерли от ковида. То есть, абсолютный риск смерти от этой болезни в таком возрасте в Англии был 1 на 481 000.

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Они дополнили, что ситуация "не изменилась с дельта-штаммом". В исследовании не рассматривалось влияние так называемого "лонг-ковида" – синдрома после болезни.

Как бы там ни было, пишут авторы, COVID-19 "повышает риски для людей в этих группах в большей степени, чем такие болезни, как сезонный грипп".

Евгений Пилипенко

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