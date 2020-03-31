Ученые создали анализ крови, который может обнаружить 50 видов рака

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Исследователи из США и Великобритании разработали анализ крови, который может выявить более 50 видов рака, даже до появления каких-либо симптомов. Об этом сообщает BBC News Україна со ссылкой на исследование.

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Ученые проверили более 4000 образцов крови - с раком и без. В исследовании было около 50 видов рака. В 96% анализ точно обнаружил тип рака. Анализ ищет химические изменения в частях генетического кода - бесклеточной ДНК - которые просачиваются из опухолей в кровь.

Тест уже начали использовать на пациентах, но нужно провести больше исследований. Эксперты заявляют, что предварительные результаты являются "обнадеживающими".

Британские ученые обнаружили особый вид T-лимфоцита, который может стать "универсальным средством" против рака .

Ранее ученые заявили , что физическая активность может снижать риск развития рака.

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