Ученые создали анализ крови, который может обнаружить 50 видов рака

Исследователи из США и Великобритании разработали анализ крови, который может выявить более 50 видов рака, даже до появления каких-либо симптомов. Об этом сообщает BBC News Україна со ссылкой на исследование.
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Ученые проверили более 4000 образцов крови - с раком и без. В исследовании было около 50 видов рака. В 96% анализ точно обнаружил тип рака. Анализ ищет химические изменения в частях генетического кода - бесклеточной ДНК - которые просачиваются из опухолей в кровь.
Тест уже начали использовать на пациентах, но нужно провести больше исследований. Эксперты заявляют, что предварительные результаты являются "обнадеживающими".
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