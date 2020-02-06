Ученые в крупном исследовании раскрыли секреты формирования рака

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Около 1300 ученых из проекта Pan-Cancer Project приняли участие в многолетнем исследовании геномных последовательностей различных раковых заболеваний. Они секвенировали геномы 38 видов рака. В проекте также приняли участие 2800 пациентов. Об этом сообщает Naked Science со ссылкой на исследование.

Результаты были опубликованы в 21 статье. Исследование раскрыло множество важных подробностей о генетических основах рака. Ученым удалось выявить тысячи комбинаций мутаций, более 80 процессов, которые являются триггером для драйверных мутаций. 98% исследований в проекте сосредоточились на некодирующей ДНК.

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Ученым удалось узнать, что развитие некоторых видов рака начинается за десятилетия до постановки диагноза. Это демонстрирует наличие "окна возможностей" для противораковой терапии. Им также удалось установить, что паттерны мутаций и их месторасположение в геноме может помочь идентифицировать до 5% раковых заболеваний, которые нереально диагностировать стандартными методами.

Исследователи также выяснили, что зачастую патологические процессы в организме похожи: "У нас может быть тип рака молочной железы и рака простаты со сходными драйверными мутациями. Значит, такие пациенты могут получать одинаковое лечение".

Британские ученые обнаружили особый вид T-лимфоцита, который может стать "универсальным средством" против рака .

Ранее ученые заявили , что физическая активность может снижать риск развития рака.

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