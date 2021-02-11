Ученые заставили звучать духовой инструмент из раковины, которому 17 000 лет: аудио

Археологам удалось получить почти идеальные ноты из музыкального инструмента, которому более 17 000 лет. Речь идет о раковине, которую нашли в пещере охотников-собирателей на юге Франции, пишет BBC.

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Этот артефакт – самый древний из известных духовых инструментов такого типа. На сегодняшний день только костяные флейты могут претендовать на первенство в этом отношении.

Раковина длиной 31 см и шириной 18 см, скорее всего, была домом для разновидности холодноводной атлантической морской улитки Charonia lampas. Ее нашли археологи в 1930-з годах. Все это время они думали, что это церемониальная чаша для питья.

Однако анализ, проведенный группой под руководством Национального центра научных исследований Франции, перевернул эту интерпретацию с ног на голову.

Ученые обнаружили преднамеренные модификации раковины, которые улучшили ее способность производить звук, даже с возможностью его модуляции.

Исследователи попросили профессионального музыканта попробовать добыть звук из раковины, и, к их радости, он смог воспроизвести ноты, близкие к C, C-диез и D.

"Мощность звука потрясающая – примерно 100 децибел на одном метре. И звук очень направлен по оси отверстия раковины", – сказал Филипп Вальтер из Университета Сорбонны.

Кроме того ученые обнаружили рисунок на внутренней поверхности раковины. Узоры, сделанные с помощью пигмента оксида железа (красная охра), имеют форму отпечатков пальцев. В таком же стиле расписаны пещеры во французской коммуне Марсулас, где нашли инструмент.

"Насколько нам известно, впервые в европейской истории удалось установить взаимосвязь между музыкой и наскальной искусством", – сказал ученый из Университета Тулузы Жиль Тозелли.

Исследователи для дальнейшего изучения артефакта создали его 3D-копию.

Люди верхнего палеолита, владевшие раковиной, были частью того, что археологи называют Мадленской культурой. Она отличалась особым подходом к изготовлению инструментов.

В январе археологи нашли в Индонезии самую древнюю наскальную живопись с изображением животных (бородавочных свиней), они считают его древнейшим "произведением искусства" из известных.

Вадим Ребрина

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