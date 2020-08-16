Уехавшего в Киев оппонента Лукашенко объявили в розыск – штаб

Против Валерия Цепкало открыли уголовное дело по статье о получении взятки, сообщает его штаб

Беларусского политика Валерия Цепкало, которого ЦИК не зарегистрировал кандидатом в президенты, объявили в розыск беларусские правоохранители. Об этом сообщает штаб политика, передает Интрефакс-Запад.

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"Весьма срочно! ГУУР КМ МВД Республики Беларусь за совершение преступления, предусмотренного ч.3 ст 430 УК РБ, разыскивается гражданин Республики Беларусь Цепкало Валерий Вильямович <…> Прошу на розыск преступника ориентировать личный состав ОВД и приданные силы", - говорится в ориентировке, которую штаб предоставил агентству.

В то же время в штабе отметили, что юристы Цепкало пока не получили официального подтверждения о розыске, "очевидно, в связи с выходными".

В издании также отмечают, что вчера Цепкало появился в базе розыска МВД России.

30 июня ЦИК Беларуси отказалась регистрировать Цепкало кандидатом в президенты.

В конце июля Цепкало бежал из Беларуси в Москву, опасаясь ареста. В начале августа он приехал в Киев. Его жена Вероника была членом объединенного штаба основной конкурентки Лукашенко Светланы Тихановской , Цепкало выехала в Москву в день выборов, 9 августа.

Сегодня Вероника Цепкало въехала в Украину, перед этим ее несколько часов удерживали на границе с российской стороны.

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Марк Сировой

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