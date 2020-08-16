Жену и детей оппонента Лукашенко удерживают на российско-украинской границе

Незарегистрированный кандидатом в президенты Беларуси Валерий Цепкало считает задержание его жены политическим давлением

Веронику Цепкало, жену беларусского политика Валерия Цепкало, которого ЦИК отказалась регистрировать кандидатом в президенты, удерживают на российско-украинской границе. Об этом сообщил сам Цепкало в Facebook.

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"Сейчас третий час утра! Моя супруга с детьми находится на российско-украинской границе! Пункт перехода Троебортное! Ее держат уже более двух часов с двумя маленькими детьми на Российской стороне. Ее вернули назад уже после того как поставили штамп и она приблизилась к нейтральной полосе", - написал он.

Цепкало считает этот инцидент давлением на него из-за политической деятельности.

30 июня ЦИК Беларуси отказалась регистрировать Цепкало кандидатом в президенты.

В конце июля Цепкало бежал из Беларуси в Москву, опасаясь ареста. В начале августа он приехал в Киев. Его жена была членом объединеннго штаба основной конкурентки Лукашенко Светланы Тихановской , она выехала в Москву в день выборов, 9 августа.

резидент Беларуси заявил, что при первом же запросе Беларуси РФ "окажет ей всестороннюю помощь по обеспечению безопасности". Вчера п Александр Лукашенко заявил, что договорился с президентом России Владимиром Путиным

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Марк Сировой

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