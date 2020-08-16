Жену и детей оппонента Лукашенко удерживают на российско-украинской границе
Незарегистрированный кандидатом в президенты Беларуси Валерий Цепкало считает задержание его жены политическим давлением
Веронику Цепкало, жену беларусского политика Валерия Цепкало, которого ЦИК отказалась регистрировать кандидатом в президенты, удерживают на российско-украинской границе. Об этом сообщил сам Цепкало в Facebook.
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"Сейчас третий час утра! Моя супруга с детьми находится на российско-украинской границе! Пункт перехода Троебортное! Ее держат уже более двух часов с двумя маленькими детьми на Российской стороне. Ее вернули назад уже после того как поставили штамп и она приблизилась к нейтральной полосе", - написал он.
Цепкало считает этот инцидент давлением на него из-за политической деятельности.
- 30 июня ЦИК Беларуси отказалась регистрировать Цепкало кандидатом в президенты.
- В конце июля Цепкало бежал из Беларуси в Москву, опасаясь ареста. В начале августа он приехал в Киев. Его жена была членом объединеннго штаба основной конкурентки Лукашенко Светланы Тихановской, она выехала в Москву в день выборов, 9 августа.
- Вчера президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что договорился с президентом России Владимиром Путиным: при первом же запросе Беларуси РФ "окажет ей всестороннюю помощь по обеспечению безопасности".
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