Уголовное дело по отравлению Навального не открыто. Истек срок доследственной проверки

Истек срок доследственной проверки отравления политика. Он не может быть продлен

Истек срок доследственной проверки по делу об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального. За 30 дней российские власти не рассмотрели заявление Фонда борьбы с коррупцией. Об этом сообщается в Telegram-канале политика.

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В ФБК отмечают, что по уголовно-процессуальному кодексу РФ доследственная проверка не может быть продлена. По их словам, бездействие следствия говорит о том, что власти официально решили проигнорировать отравление политика.

Юристы Навального уже обжаловали отсутствие расследования по этому делу в Московском городском суде. Заседание состоится 28 сентября.

Ранее лидеры западных стран осудили атаку на Навального и потребовали от властей РФ объяснений и наказания виновных.

и потребовали от властей РФ объяснений и наказания виновных. 2 сентября правительство Германии заявило, что Навального отравили ядом из группы "Новичок".

4 сентября эксперты Бундесвера обнаружили "Новичок" на бутылке, из которой пил политик.

14 сентября лаборатории Швеции и Франции подтвердили отравление Навального "Новичком".

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Станислав Стороженко

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