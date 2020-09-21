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Уголовное дело по отравлению Навального не открыто. Истек срок доследственной проверки

21.09.2020, 15:42
Уголовное дело по отравлению Навального не открыто. Истек срок доследственной проверки - Фото
Навальный

Истек срок доследственной проверки отравления политика. Он не может быть продлен

Истек срок доследственной проверки по делу об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального. За 30 дней российские власти не рассмотрели заявление Фонда борьбы с коррупцией. Об этом сообщается в Telegram-канале политика. 

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В ФБК отмечают, что по уголовно-процессуальному кодексу РФ доследственная проверка не может быть продлена. По их словам, бездействие следствия говорит о том, что власти официально решили проигнорировать отравление политика. 

Юристы Навального уже обжаловали отсутствие расследования по этому делу в Московском городском суде. Заседание состоится 28 сентября. 

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Станислав Стороженко
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