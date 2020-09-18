Путину не докладывают о ситуации с Навальным — пресс-секретарь

Дмитрий Песков заявил, что в этом нет необходимости, ибо не были найдены "какие-то следы химического оружия на территории РФ"

Президенту России Владимиру Путину не докладывают о ситуации с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

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Он отметил, что это сделали бы незамедлительно, если бы были найдены "какие-то следы химического оружия на территории РФ".

Песков заявил, что российские власти не знают, как эксперты Бундесвера нашли следы "Новичка" в бутылке Навального. Однако он считает, что "в этой истории слишком много абсурда, чтобы кому-то верить на слово".

Бутылка, по словам пресс-секретаря Путина, могла стать уликой в пользу отравления — из-за того, что ее вывезли, нет возможности проверить, была ли она отравлена.

Также он усомнился, что зараженную бутылку получилось бы без ущерба для окружающих вывезти в Германию.

"Еще специалисты-токсикологи говорят, конечно, что если была бутылка со следами боевого отравляющего нервно-паралитического вещества, то, конечно, вряд ли ее мог кто-то куда-то увезти. Не успел бы. Понимаете, здесь количество абсурда и количество вопросов растет с каждым днем", — добавил Песков.

Станислав Стороженко

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