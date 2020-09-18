Путину не докладывают о ситуации с Навальным — пресс-секретарь
Дмитрий Песков заявил, что в этом нет необходимости, ибо не были найдены "какие-то следы химического оружия на территории РФ"
Президенту России Владимиру Путину не докладывают о ситуации с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
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Он отметил, что это сделали бы незамедлительно, если бы были найдены "какие-то следы химического оружия на территории РФ".
Песков заявил, что российские власти не знают, как эксперты Бундесвера нашли следы "Новичка" в бутылке Навального. Однако он считает, что "в этой истории слишком много абсурда, чтобы кому-то верить на слово".
Бутылка, по словам пресс-секретаря Путина, могла стать уликой в пользу отравления — из-за того, что ее вывезли, нет возможности проверить, была ли она отравлена.
Также он усомнился, что зараженную бутылку получилось бы без ущерба для окружающих вывезти в Германию.
"Еще специалисты-токсикологи говорят, конечно, что если была бутылка со следами боевого отравляющего нервно-паралитического вещества, то, конечно, вряд ли ее мог кто-то куда-то увезти. Не успел бы. Понимаете, здесь количество абсурда и количество вопросов растет с каждым днем", — добавил Песков.
- Утром 20 августа Навальному стало плохо в салоне самолета. Борт экстренно приземлился в Омске и политика госпитализировали в тяжелом состоянии с отравлением. В тот же день Навальный впал в кому.
- 21 августа соратники оппозиционера сообщили, что полиция заявила об обнаружении в организме Навального сильного яда. Главврач омской больницы утверждал, что причиной стало нарушение обмена веществ.
- 22 августа самолет с Навальным на борту вылетел в Германию. В Германии ему был предоставлен статус "гостя канцлера", что позволило обеспечить ему усиленную охрану.
- 2 сентября правительство Германии заявило, что Навального отравили ядом из группы "Новичок".
- 4 сентября эксперты Бундесвера обнаружили "Новичок" на бутылке, из которой пил политик.
- 14 сентября лаборатории Швеции и Франции подтвердили отравление Навального "Новичком".
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