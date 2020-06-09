Уже два "пособника". Обнаружен еще один путь проникновения коронавируса в клетки

Коронавирус под электронным микроскопом (фото — NIAID)

Коронавирус SARS-CoV-2 может проникать в клетки человека не только через мембранный рецептор ACE2, но и с помощью нейропилина - другого мембранного белка, который находится в "обонятельных" клетках мозга. Об этом независимо друг от друга сообщили две группы ученых, их доклады опубликованы на сервере препринтов bioRxiv.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Эксперты знают, что SARS-CoV-2 способен проникать в периферические нервные клетки, из-за чего было несколько гипотез, что этот патоген сродни герпесу, который пока невозможно изгнать из нервной системы человека. Иммунитет нервных клеток не дает вирусу реплицироваться, однако вирус все равно поражает их настолько, что может нанести непоправимый ущерб и привести к нейродегенеративным заболеваниям.

Ученые выяснили, как патоген проникает в такие клетки, заразив им "пробирочную" культуру, у которой не было АСЕ2. Выяснилось, что дверями для коронавируса были нейропилин-1 и нейропилин-2, которых предостаточно, к примеру, в обонятельном эпителии. Более того, зараженные клетки усиливали производство этих белков, что приводило к ускорению распространения инфекции в культуре.

Читайте также: Повод для оптимизма. Бессимптомные больные COVID-19 редко заразны, заявили в ВОЗ

"Мы обнаружили, что клеточный рецептор нейропилин... значительно усиливает инфекционность SARS-CoV-2. NRP1 широко производится в респираторном и обонятельном эпителии, с наибольшей экспрессией в эндотелиальных клетках и в эпителиальных клетках, обращенных к полости носа", - уточнили ученые.

Они смогли заблокировать проникновение коронавируса в клетки при "пособничестве" нейропилинов, применив синтетические антитела: те связались с внеклеточными участками b1b2 в этих белках и закрыли патогену путь в клетку.

Другая группа исследователей также доказала, что белок-шип коронавируса S1 может связываться с NRP1 через механизм CendR, что усиливает инфицирование клеточной культуры. "Таким образом, NRP1 может быть терапевтической мишенью для COVID-19", - делают они вывод.

В конце 2019-го в Ухане (КНР) началась вспышка заболевания COVID-19: ее вызывает коронавирус SARS-CoV-2.

началась вспышка заболевания LIGA.net ведет хронику, в которой собраны главные новости о вирусе.

Смотрите видео: Обнародована невероятно подробная модель частицы нового коронавируса