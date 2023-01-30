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Украина получит танки Leopard 2 из Аугустдорфа – Westfalen Blatt

Цей матеріал також доступний українською
30.01.2023, 15:03
Украина получит танки Leopard 2 из Аугустдорфа – Westfalen Blatt - Фото
Борис Писториус (фото - ЕРА)

14 немецких Leopard 2A6, которые Берлин обязался поставить Вооруженным Силам Украины, принадлежат 203-му танковому батальону 21-й танковой бригады бундесвера. Об этом сообщило издание Westfalen Blatt.

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По данным источника, штатное количество танков в этой в/ч в Аугустдорфе на северо-западе страны между Ганновером и Дортмундом, – 44 единицы.

Сколько из них в строю, неясно.

Сейчас 203-й танковый батальон находится в Литве в качестве головного подразделения миссии НАТО "Расширенное передовое присутствие", предназначенной для защиты восточного фланга территории от России.

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"Танкисты Аугустдорфа находятся в странах Балтии с августа, и теперь их ждут обратно с танками. Германия планирует поставить Leopard 2 в Литву в конце марта или начале апреля. Пока неясно, будут ли заменены танки, отсутствующие в 203-м танковом батальоне, и когда", – говорится в сообщении.

Сегодня, 30 января, на полигон в казармы фельдмаршала Роммеля приехал глава Минобороны Германии Борис Писториус.

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Євген Пилипенко
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Германия война танк военная помощь Leopard 2 борис писториус
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