Украина получит танки Leopard 2 из Аугустдорфа – Westfalen Blatt
14 немецких Leopard 2A6, которые Берлин обязался поставить Вооруженным Силам Украины, принадлежат 203-му танковому батальону 21-й танковой бригады бундесвера. Об этом сообщило издание Westfalen Blatt.
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По данным источника, штатное количество танков в этой в/ч в Аугустдорфе на северо-западе страны между Ганновером и Дортмундом, – 44 единицы.
Сколько из них в строю, неясно.
Сейчас 203-й танковый батальон находится в Литве в качестве головного подразделения миссии НАТО "Расширенное передовое присутствие", предназначенной для защиты восточного фланга территории от России.
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"Танкисты Аугустдорфа находятся в странах Балтии с августа, и теперь их ждут обратно с танками. Германия планирует поставить Leopard 2 в Литву в конце марта или начале апреля. Пока неясно, будут ли заменены танки, отсутствующие в 203-м танковом батальоне, и когда", – говорится в сообщении.
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