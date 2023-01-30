Украина получит танки Leopard 2 из Аугустдорфа – Westfalen Blatt

14 немецких Leopard 2A6, которые Берлин обязался поставить Вооруженным Силам Украины, принадлежат 203-му танковому батальону 21-й танковой бригады бундесвера. Об этом сообщило издание Westfalen Blatt.

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По данным источника, штатное количество танков в этой в/ч в Аугустдорфе на северо-западе страны между Ганновером и Дортмундом, – 44 единицы.

Сколько из них в строю, неясно.

Сейчас 203-й танковый батальон находится в Литве в качестве головного подразделения миссии НАТО "Расширенное передовое присутствие", предназначенной для защиты восточного фланга территории от России.

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"Танкисты Аугустдорфа находятся в странах Балтии с августа, и теперь их ждут обратно с танками. Германия планирует поставить Leopard 2 в Литву в конце марта или начале апреля. Пока неясно, будут ли заменены танки, отсутствующие в 203-м танковом батальоне, и когда", – говорится в сообщении.

Сегодня, 30 января, на полигон в казармы фельдмаршала Роммеля приехал глава Минобороны Германии Борис Писториус.

27 января 2023 года посол Украины во Франции заявил, что партнеры якобы пообещали Украине 321 танк.

Были обозначены сроки первых поставок западных танков Силам обороны.

США дадут Украине танки Abrams в их более совершенной конфигурации M1A2, пишет Politico.

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Євген Пилипенко

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