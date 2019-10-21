Украинские онлайн-СМИ игнорируют тему экологии: инфографика ИМИ

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Только 1% от общего количества материалов в СМИ национального масштаба - на тему экологии, причем минимум половина таких новостей касается событий за рубежом. Об этом свидетельствуют результаты анализа медиа в конце сентября и начале октября, которые приводит Институт массовой информации.

Чаще всего в новостях об экологии случались упоминания о шведской эко-активистке Грета Тунберг - 16,5% от общего количества материалов.

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На втором месте - материалы о фауне, спасении или гибели животных - 14,1%. На третьем - 12,4% - оказались электромобили.

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Экологи отмечают, что топ-3 эко-проблем Украины - это загрязнение воздуха, воды, а также вопросы сохранения природных территорий.

Мониторинг проводился с 28 сентября по 4 октября 2019 года включительно в 17 общенациональных интернет-СМИ, в том числе и LIGA.net.

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