Украинские онлайн-СМИ игнорируют тему экологии: инфографика ИМИ

Только 1% от общего количества материалов в СМИ национального масштаба - на тему экологии, причем минимум половина таких новостей касается событий за рубежом. Об этом свидетельствуют результаты анализа медиа в конце сентября и начале октября, которые приводит Институт массовой информации.
Чаще всего в новостях об экологии случались упоминания о шведской эко-активистке Грета Тунберг - 16,5% от общего количества материалов.
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На втором месте - материалы о фауне, спасении или гибели животных - 14,1%. На третьем - 12,4% - оказались электромобили.
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