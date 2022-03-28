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Украинцы борются с пропагандой в соцсетях Китая, говоря правду о вторжении России

Цей матеріал також доступний українською
28.03.2022, 09:13
Украинцы борются с пропагандой в соцсетях Китая, говоря правду о вторжении России - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

В киберпространстве Китая украинцы противостоят "стене пропаганды", пытаясь заручиться поддержкой общества Китая, пишет South China Morning Post.

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Украинцы, которые знают мандаринский диалект китайского языка, рассказывают правду о российском вторжении в Украину на популярных китайских платформах WeChat и Weibo. Они переводят последние события войны на китайский язык и публикуют в своих аккаунтах. Это и сводки о потерях противника, и анализ ситуации в Украине, ее историю, а так же истории людей, которые вынуждены укрываться от российских бомб и выживать. 

По словам одного из украинских кибервоинов, социальные сети и СМИ Китая находятся под сильным влиянием России, а своими действиями они хотят "разрушить стену пропаганды" и показать китайцам, что происходит на самом деле.

К подобной информационной войне присоединился и украинский писатель, музыкант и художник Иван Семесюк. Он публикует в соцсетях по всему миру на китайском и других язык, статьи и документальные фильмы, пытаясь объяснить отличие истории Украины и России.

Анна Чуданова
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