Украинцы борются с пропагандой в соцсетях Китая, говоря правду о вторжении России

В киберпространстве Китая украинцы противостоят "стене пропаганды", пытаясь заручиться поддержкой общества Китая, пишет South China Morning Post.

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Украинцы, которые знают мандаринский диалект китайского языка, рассказывают правду о российском вторжении в Украину на популярных китайских платформах WeChat и Weibo. Они переводят последние события войны на китайский язык и публикуют в своих аккаунтах. Это и сводки о потерях противника, и анализ ситуации в Украине, ее историю, а так же истории людей, которые вынуждены укрываться от российских бомб и выживать.

По словам одного из украинских кибервоинов, социальные сети и СМИ Китая находятся под сильным влиянием России, а своими действиями они хотят "разрушить стену пропаганды" и показать китайцам, что происходит на самом деле.

К подобной информационной войне присоединился и украинский писатель, музыкант и художник Иван Семесюк. Он публикует в соцсетях по всему миру на китайском и других язык, статьи и документальные фильмы, пытаясь объяснить отличие истории Украины и России.

Анна Чуданова

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