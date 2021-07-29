Умер последний путчист СССР Бакланов: курировал проект Буран, поддерживал Януковича

Вчера, 28 июля, в Москве на 90-м году жизни умер последний член Государственного комитета по чрезвычайному положению в СССР Олег Бакланов, который в 80-е годы прошлого века возглавлял военно-космическую отрасль СССР. Об этом сообщил у себя в Telegram глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

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Бакланов родился в 1932 году в Харькове в семье работника, учился в местном ремесленном училище связи и на радиотех-факультете Всесоюзного заочного энергетического института. Работал на Харьковском приборостроительном заводе, где прошел путь до директора (1973). В 1975-м был назначен гендиректором ПО "Монолит" (приборостроительный завод им. Шевченко, ОКБ, завод Электроприбор и СМУ-31).

С осени 1976-го – в Министерстве общего машиностроения СССР, которое возглавлял в 1983–1988 годах. В то время курировал проект частично многоразовой космической системы "Энергия – Буран".

В период 1989—1992 – нардеп СССР, с 1988 по 1991-й – секретарь ЦК КПСС по оборонным вопросам.

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Во время Августовского путча 19-21 августа 1991 года входил в ГКЧП, самопровозглашенного органа власти, который выступил против перестройки и намеревался сохранить СССР. ГКЧП отстранили президента Михаила Горбачева от власти и объявили чрезвычайное положение. 18 августа летал к Горбачеву в Форос.

После провала путча Бакланова и еще семерых членов ГКЧП арестовали. До начала 1993-го его удерживали в СИЗО "Матросская тишина" в Москве, но в 1994 году его и всех путчистов амнистировали.

После развала СССР не ушел из политики, был членом ряда коммунистических организаций, возглавлял "Общество дружбы и сотрудничества народов России и Украины".

Во время президентских выборов 2004 года в Украине поддержал Виктора Януковича, а год спустя – другого регионала Бориса Колесникова. С 2010 года имел статус "почетного гражданина Харьковской области". До конца был советником гендиректора РКК "Энергия" им. Королева.

25 января 2019 года на 93-м году жизни умер член ГКЧП Александр Тизяков.

25 февраля 2020 года в Москве умер последний маршал СССР и один из ГКЧП Дмитрий Язов.

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Евгений Пилипенко

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