UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Умер последний путчист СССР Бакланов: курировал проект Буран, поддерживал Януковича

Цей матеріал також доступний українською
29.07.2021, 07:05
Умер последний путчист СССР Бакланов: курировал проект Буран, поддерживал Януковича - Фото
Олег Бакланов (скриншот из видеозаписи Роскосмоса)

Вчера, 28 июля, в Москве на 90-м году жизни умер последний член Государственного комитета по чрезвычайному положению в СССР Олег Бакланов, который в 80-е годы прошлого века возглавлял военно-космическую отрасль СССР. Об этом сообщил у себя в Telegram глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Бакланов родился в 1932 году в Харькове в семье работника, учился в местном ремесленном училище связи и на радиотех-факультете Всесоюзного заочного энергетического института. Работал на Харьковском приборостроительном заводе, где прошел путь до директора (1973). В 1975-м был назначен гендиректором ПО "Монолит" (приборостроительный завод им. Шевченко, ОКБ, завод Электроприбор и СМУ-31).

С осени 1976-го – в Министерстве общего машиностроения СССР, которое возглавлял в 1983–1988 годах. В то время курировал проект частично многоразовой космической системы "Энергия – Буран".

В период 1989—1992 – нардеп СССР, с 1988 по 1991-й – секретарь ЦК КПСС по оборонным вопросам.

Читайте также: О ГКЧП помнят не более трети россиян (опрос 2006 года)

Во время Августовского путча 19-21 августа 1991 года входил в ГКЧП, самопровозглашенного органа власти, который выступил против перестройки и намеревался сохранить СССР. ГКЧП отстранили президента Михаила Горбачева от власти и объявили чрезвычайное положение. 18 августа летал к Горбачеву в Форос.

После провала путча Бакланова и еще семерых членов ГКЧП арестовали. До начала 1993-го его удерживали в СИЗО "Матросская тишина" в Москве, но в 1994 году его и всех путчистов амнистировали.

После развала СССР не ушел из политики, был членом ряда коммунистических организаций, возглавлял "Общество дружбы и сотрудничества народов России и Украины".

Во время президентских выборов 2004 года в Украине поддержал Виктора Януковича, а год спустя – другого регионала Бориса Колесникова. С 2010 года имел статус "почетного гражданина Харьковской области". До конца был советником гендиректора РКК "Энергия" им. Королева.

Скриншот из поста Рогозина

Читайте также: Крах империи, но не победа демократии. Кто пришел на смену ГКЧП

Евгений Пилипенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
история ссср переворот советский союз ГКЧП Августовский путч Михаил Горбачев Олег Бакланов
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Business Analyst
Киев Semantrum
Юрисконсульт
Киев Група Компаній ЛІГА
Менеджер з продажів реклами
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 