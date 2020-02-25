В Москве умер последний маршал СССР и один из путчистов 1991 года Дмитрий Язов

Дмитрий Язов (скриншот из видеозаписи Свободная пресса)

В возрасте 95 лет скончался последний из остававшихся в живых маршал Советского Союза, член Государственного комитета по чрезвычайному положению Дмитрий Язов. Об этом со ссылкой на информацию Министерства обороны страны-оккупанта России пишет тамошний Интерфакс.

Причиной смерти названа тяжелая и продолжительная болезнь.

Уроженец Сибири Язов воевал во Второй мировой войне, был ранен, награжден орденом Красной Звезды. Был членом ЦК КПСС, президентского совета СССР, Совбеза СССР, а также кандидатом в члены Политбюро ЦК. Во главе МО СССР - с мая 1987 по август 1991 года. Вывел советские войска из Афганистана.

В августе 1991-го, будучи членом ГКЧП, Язов приказал ввести танки в Москву, но был арестован в аэропорту "Внуково", куда прилетел из Фороса в Крыму. Обвинен в госизмене, в начале 1994-го амнистирован.

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В конце марта 2019 года Язов был признан Вильнюсским окружным судом виновным в военных преступлениях и преступлениях против человечности и заочно приговорен к 10 годам лишения свободы. Он проходил по делу о событиях в ночь на 13 января 1991-го, когда при захвате советскими военными частями и спецподразделениями телебашни в Вильнюсе и здания Литовского радио и ТВ погибли 14 человек и пострадали более 1000 безоружных людей.

25 января 2019 года в РФ на 93-м году жизни умер член ГКЧП Александр Тизяков.

На сегодня в живых остался только один путчист — первый зампред Совета обороны СССР Олег Бакланов.