Умер "Унабомбер" Теодор Качинский, известный как самый "результативный" террорист в США

В тюремной камере в США найден мертвым Теодор Качинский, известный как Унабомбер, который был приговорен к пожизненному заключению как террорист, присылавший бомбы поборникам технологического прогресса, что, по его мнению, губительно для будущего человечества. Его деятельность, по данным следствия, привела к гибели троих и ранению 23 человек. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на представителя Федерального бюро тюрем.

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Качинскому на момент смерти был 81 год.

По данным Федерального бюро тюрем, около 12:30 утра по восточному времени Качинского обнаружили в его камере без сознания и доставили в местную больницу, где он был признан мертвым.

Качинский находился в заведении строгого режима в Колорадо, но в декабре 2021 года его перевели в федеральный медицинский центр в Батнере, штат Северная Каролина, из-за плохого состояния здоровья.

Качинский, которого не могли задержать почти в течение 20 лет до ареста в 1996 году, считается самым "результативным" террористом Америки.

По данным следствия, между 1978 и 1995 годами Качинский разместил или прислал 16 бомб, убивших трех человек и ранивших еще два десятка.

В 1995 году, прежде чем его идентифицировали как Унабомбера, он потребовал от газет опубликовать свой манифест, заявив, что в противном случае убийства будут продолжены. И New York Times, и Washington Post опубликовали манифест из 35 000 слов позже того же года по рекомендации Генерального прокурора США и директора ФБР.

Если бы не подозрения его брата и невестки, Качинского, возможно, никогда бы не поймали. Невестка Качинского, Линда Патрик, была одной из первых, кто идентифицировал его как Унабомбера, прочитав манифест.

Суд над Качинским состоялся в Сакраменто, штат Калифорния, где ключевым моментом была не его вина, а расчет на то, что он хочет избежать смертной казни. В 1998 году он признал себя виновным в убийстве в обмен на пожизненное заключение без права освобождения.

Качинский, учившийся в Гарварде с 16 лет и получивший степень доктора философии, изучавший математику в Мичиганском университете, также угрожал подрывом авиалайнеров.

Преследованием Качинского руководил нынешний генеральный прокурор США Меррик Гарленд, когда он был высокопоставленным чиновником Министерства юстиции.

Качинский вырос в Чикаго, преподавал в Калифорнийском университете в Беркли и жил в Солт-Лейк-Сити. Его манифест, книги и статьи до сих пор являются знаковыми для движения так называемых неолуддитов и анархо-примитивистов, критикующих индустриальное общество.

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