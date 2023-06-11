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Помер "Унабомбер" Теодор Качинський, відомий як "найрезультативніший" терорист у США

Этот материал также доступен на русском
11.06.2023, 00:07
Помер
Фото: EPA

В тюремній камері в США знайдено мертвим Теодора Качинського, відомого як Унабомбер, який був засуджений до довічного ув'язнення як терорист, який надсилав бомби поборникам технологічного прогресу, що, на його думку, є згубним для майбутнього людства. Його діяльність, за даними слідства, призвела до загибелі трьох і поранення 23 людей. Про це повідомляє ABC News з посиланням на речника Федерального бюро в'язниць.

Качинському на момент смерті був 81 рік.

За даними Федерального бюро в'язниць, близько 12:30 ранку за східним часом Качинського виявили в його камері непритомним і доставили в місцеву лікарню, де він був визнаний мертвим.

Качинський перебував у закладі суворого режиму в Колорадо, але в грудні 2021 року його перевели до федерального медичного центру в Батнері, штат Північна Кароліна, через поганий стан здоров’я.

Качинський, якого не могли затримати майже протягом 20 років до арешту в 1996 році, вважається "найрезультативнішим" терористом Америки.

За даними слідства, між 1978 і 1995 роками Качинський розмістив або надіслав 16 бомб, які вбили трьох людей і поранили ще два десятки.

У 1995 році, перш ніж його ідентифікували як Унабомбера, він вимагав від газет опублікувати свій маніфест, заявивши, що в іншому випадку вбивства триватимуть. І New York Times, і Washington Post опублікували маніфест з 35 000 слів пізніше того ж року за рекомендацією Генерального прокурора США та директора ФБР.

Якби не підозри його брата та невістки, Качинського, можливо, ніколи б не спіймали. Невістка Качинського, Лінда Патрік, була однією з перших, хто ідентифікував його як Унабомбера, прочитавши маніфест.

Суд над Качинським відбувся в Сакраменто, штат Каліфорнія, де ключовим моментом була не його провина, а розрахунок на те, що він прагне уникнути смертної кари. У 1998 році він визнав себе винним у вбивстві в обмін на довічне ув'язнення без права звільнення.

Качинський, який навчався в Гарварді з 16 років і отримав ступінь доктора філософії, який вивчав математику в Мічиганському університеті, також погрожував підривом авіалайнерів.

Переслідуванням Качинського керував теперішній генеральний прокурор США Меррік Гарленд, коли він був високопоставленим чиновником Міністерства юстиції. 

Качинський виріс у Чикаго, викладав у Каліфорнійському університеті в Берклі і жив у Солт-Лейк-Сіті. Його маніфест, книги і статті до сих пір є знаковими для руху так званих неолуддітів і анархо-примітивістів, які критикують індустріальне суспільство.

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Вадим Ребрина
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