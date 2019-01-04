Уничтожен боевик Аль-Каиды, ответственный за подрыв эсминца США

Джамел Ахмед Мохаммед Али аль-Бадави (фото - скриншот видео)

Террорист Аль-Каиды Джамел Ахмед Мохаммед Али аль-Бадави, ответственный за теракт на эсминце USS Cole 12 октября 2000 года, был ликвидирован в Йемене во время авиаудара. Об этом сообщает CNN со ссылкой на представителя администрации США.

Отмечается, Аль-Бадави был убит в автомобиле, в котором он был один, побочный ущерб нанесен не был.

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Аль-Бадави находился в списке самых разыскиваемых террористов ФБР.

В сентябре 2000 года эсминец ВМС США USS Cole вышел в Средиземное море и взял курс на Ближний Восток, чтобы патрулировать воды Ирака. Экипаж насчитывал 340 человек. В конце сентября корабль прибыл в порт Аден в Йемене для пополнения запасов топлива и продовольствия. 12 октября эсминец был атакован моторным катером, управляемым двумя смертниками и начиненным по оценке экспертов 300 кг взрывчатки в тротиловом эквиваленте. Жертвами взрыва стали 17 человек, еще 39 человек получили ранения различной степени тяжести.

Аль-Бадави был арестован йеменскими властями в декабре 2000 года, но в апреле 2003-го он бежал из тюрьмы.

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