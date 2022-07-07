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Уоллес поддержал идею ухода Джонсона

Цей матеріал також доступний українською
07.07.2022, 12:32
Уоллес поддержал идею ухода Джонсона - Фото
Бен Уоллес (фото - ЕРА)

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес, который остается в правительстве Бориса Джонсона на фоне череды отставок, также призвал его уйти, но сказал, что сам он останется на должности, чтобы не оставить без присмотра национальную безопасность. Об этом глава Минобороны страны написал в Twitter.

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Топ-чиновник объяснил, что министры нацбезопасности и другие профильные члены правительства ежедневно непосредственно участвуют в санкционировании операций по защите страны и ее граждан, – от указов, оперативных операций и более масштабных действий – реагирования на террористические атаки, кибератаки и другие зловредные действия.

Уоллес подчеркнул, что "многие из нас обязаны обеспечивать безопасность страны независимо от того, кто является премьером".

"В партии есть механизм смены лидеров, и именно этим механизмом я советую пользоваться коллегам", – заявил он.

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Глава Минобороны отметил, что не должно быть вакуума власти: "Общественность не простит нам, если мы оставим эти госучреждения пустыми".

Уоллеса, одного из друзей Украины, в британских СМИ называют одним из кандидатов на место Джонсона. 

Евгений Пилипенко
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Великобритания отставка Борис Джонсон Бен Уоллес
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