Уоллес поддержал идею ухода Джонсона

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес, который остается в правительстве Бориса Джонсона на фоне череды отставок, также призвал его уйти, но сказал, что сам он останется на должности, чтобы не оставить без присмотра национальную безопасность. Об этом глава Минобороны страны написал в Twitter.

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Топ-чиновник объяснил, что министры нацбезопасности и другие профильные члены правительства ежедневно непосредственно участвуют в санкционировании операций по защите страны и ее граждан, – от указов, оперативных операций и более масштабных действий – реагирования на террористические атаки, кибератаки и другие зловредные действия.

Уоллес подчеркнул, что "многие из нас обязаны обеспечивать безопасность страны независимо от того, кто является премьером".

"В партии есть механизм смены лидеров, и именно этим механизмом я советую пользоваться коллегам", – заявил он.

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Глава Минобороны отметил, что не должно быть вакуума власти: "Общественность не простит нам, если мы оставим эти госучреждения пустыми".

Уоллеса, одного из друзей Украины, в британских СМИ называют одним из кандидатов на место Джонсона.

В июне Джонсону хотели вынести вотум недоверия: основанием для голосования стал доклад о вечеринках на Даунинг-стрит во время локдауна в 2020-2021 годах. Тогда ему удалось сохранить должность. После голосования по закону у него есть год до следующего голосования.

5 июля британские министры начали подавать в отставку, на начало 7 июля ушли всего свыше 35 членов правительства.

Утром 7 июля в ВВС сообщили, что Джонсон уйдет с поста лидера консерваторов, но якобы будет премьером до осени.

Евгений Пилипенко

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