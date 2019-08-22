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Успели вложить $1,2 млрд. США отказались от новой системы ПРО

Успели вложить $1,2 млрд. США отказались от новой системы ПРО - Фото
Фото: flickr.com/wolfkann
22.08.2019, 17:55

Решение о приостановке проекта, возможно, вызвано тем, что он успел устареть, считают эксперты

Министерство обороны США сообщило о прекращении работ по созданию нового поколения противоракетной обороны (ПРО), в частности, новой системы перехватчиков межконтинентальных ракет. Об этом сообщает Голос Америки.

На проект уже потрачено почти $1,2 млрд, однако руководство Пентагона сочло нецелесообразным продолжать дальнейшие работы и финансирование.

Сообщается, что подрядчиком выступал Boeing, исполнителем - Raytheon. Обе компании поддержали решение Пентагона.

Формальная причина расторжения контракта в том, что технические проблемы проекта настолько значительны, что они либо непреодолимы, либо цена для устранения этих проблем слишком высока.

По мнению некоторых экспертов, решение о приостановке проекта, над которым работают уже более десятилетия, возможно, вызвано тем, что за это время идея успела устареть. Фактором могли стать и успешные запуски межконтинентальных ракет КНДР.

В настоящее время у Пентагона находятся на вооружении 44 перехватчика межконтинентальных ракет, расположенных главным образом на Аляске. Каждый из них предназначен для запуска из подземной шахты, антиракета потом быстро выходит за пределы атмосферы, направляется к своей цели и уничтожает ее силой столкновения. Эти перехватчики были испытаны во время учений, но никогда не использовалось в реальных условиях.

Конгресс разрешил Пентагону увеличить количество перехватчиков межконтинентальных ракет на 20 единиц – от 44 до 64. Дополнительные 20 должны были быть поступить на вооружение к 2023 году, но теперь, похоже, сроки будут отдвинуты.

В Пентагоне заявляют, что приоритетом теперь будет разработка перехватчиков следующего поколения. В числе повышенных требований - улучшенные характеристики не только самого перехватчика, но и его ракеты-носителя.

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