Утечка из Пентагона. Прокуратура говорит, что Тейшейра угрожал уничтожать "слабоумных"

Американская прокуратура утверждает, что обвиняемый в утечке секретной информации из Пентагона Джек Тейшейра ранее угрожал насилием и интересовался массовыми расстрелами. Об этом сообщает BBC.

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Тейшейра писал в социальных сетях, что хотел убить "множество людей", чтобы "уничтожить слабоумных", заявили прокуроры.

В 18-страничном документе также утверждается, что 21-летний парень интересовался, какой тип винтовки лучше использовать в стрельбе из внедорожника.

По словам стороны обвинения, Тейшейра неоднократно писал о "тревожных" насильственных актах, включая потенциальные массовые расстрелы. Он якобы описал создание "фургона для убийств", который стрелял бы в людей в "людной городской или пригородной среде".

Он также якобы искал информацию о нескольких недавних массовых расстрелах на своем рабочем компьютере.

В заявлении прокуроров также отмечено, что Тейшейру отстранили от учебы в средней школе после того, как одноклассник услышал, что он угрожал и говорил о коктейлях Молотова и другом оружии.

Прокуратура написала, что он обсуждал насилие и убийства в интернете и был склонен к "расистским угрозам".

6 апреля 2023 года NYT написала об утечке якобы секретных документов Пентагона, часть которых касается контрнаступления Украины.

В Киеве заявили, что "реальных планов это не касается". ГУР сообщило, что "причин для переживаний нет".

В США же предположили, что часть из них сфальсифицирована Россией.

Однако 13 апреля ФБР объявило об аресте по делу, а NYT рассказала о задержании нацгвардейца ВВС США Джека Тейшейры.

Тейшейру подозревают в несанкционированном хранении и передаче информации, касающейся нацобороны, и несанкционированном удалении секретной информации.

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Вадим Ребрина

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