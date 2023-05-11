Утечка из Пентагона: система ПВО Южной Кореи оказалась уязвима для дронов Ким Чен Ына

Система ПВО Южной Кореи показала себя катастрофически не готовой к борьбе с вторжением северокорейских дронов. Об этом говорится в документах минобороны США, которые оказались в утечке секретных материалов, пишет The Washington Post.

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В попавших в открытый доступ документах содержится информация о последствиях вторжения пяти северокорейских беспилотников в воздушное пространство Южной Кореи 26 декабря 2022 года. Несмотря на предпринятые подразделениями ПВО меры, перехватить БПЛА не удалось, а один из них даже проник в закрытую для полетов зону вокруг президентского офиса в Сеуле.

Сообщается, что южнокорейские военные подняли в воздух истребители и вертолеты, но не смогли сбить ни один из пяти дронов, а некоторые из БПЛА даже успешно уходили от отслеживания радарами.

США обеспокоены угрозой северокорейских дронов, так как они не только способны причинить ущерб Южной Корее, но и могут вести разведку развернутых в регионе военных ресурсов Пентагона.

Хотя Сеул пообещал залатать дыры в ПВО и создать подразделение по борьбе с беспилотниками до конца этого года, ему, вероятно, потребуется 3-5 лет, чтобы полностью реализовать этот плани приобрести необходимые технологии и вооружение, полагают официальные лица США.

В документе говорится, что южнокорейские силы "весьма вероятно, не смогут принимать скоординированные ответные меры в случае вторжения [северокорейских беспилотников] в течение как минимум следующих 6 месяцев".

В утечку также попали документы, из которых можно сделать вывод, что США прослушивали телефонные переговоры официальных лиц Южной Кореи, в том числе рассмотрение ими запроса США об отправке Украине артиллерийских боеприпасов. Как пишет WP, Южная Корея не хотела это делать, так как опасалась ухудшения отношений с Кремлем и усиления помощи Москвы военным программам северокорейского диктатора Ким Чен Ына.

На запрос WP в офисе президента Южной Кореи заявили, что "обвинения в прослушивании совершенно не соответствуют действительности".

Документы, которые легли в основу публикации WP, датированы началом марта и, по-видимому, являются частью брифинга для высшего руководства вооруженных сил США, отмечает издание.

6 апреля 2023 года NYT написала об утечке якобы секретных документов Пентагона, часть которых касается контрнаступления Украины.

13 апреля ФБР объявило об аресте по делу, а NYT рассказала о задержании нацгвардейца ВВС США Джека Тейшейры. Его подозревают в несанкционированном хранении и передаче информации, касающейся нацобороны, и несанкционированном удалении секретной информации.

29 апреля президент Южной Кореи Юн Сок Йоль заявил, что его страна "рассматривает различные варианты", отвечая на вопрос о возможной военной помощи Украине.

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