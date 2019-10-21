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В Афганистане внезапно объявилось военное руководство США

В Афганистане внезапно объявилось военное руководство США - Фото
Марк Эспер (фото - ЕРА)
21.10.2019, 09:40

В Кабул прибыли министр обороны США Марк Эспер, спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси и целая свита из конгрессменов

Вчера, 20 октября, в столицу Афганистана с необъявленным визитом прибыли глава Пентагона Марк Эспер, спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси и еще несколько американских топ-чиновников, включая конгрессменов. Об этом пишет The Washington Post.

Делегация встретилась с президентом Афганистана Ашрафом Гани и военным руководством страны, охваченной террористическими атаками.

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Американские СМИ предполагают, что такой визит может быть сигналом к тому, что США вскоре выведут почти половину своего контингента (около 14 000 военных) из этой страны, где он в составе международной коалиции уже 18 лет противостоит джихадистским группировкам, в первую очередь Талибану, Аль-Каиде и Исламскому государству.

  • В конце лета на Ближнем Востоке прошел очередной раунд переговоров США с Талибанов: были достигнуты определенные договоренности.
  • Однако после череды терактов в Афганистане президент США Дональд Трамп прервал переговоры.
  • 18 октября 2019 года от взрыва бомбы в мечети в Нангархаре погибли, по меньшей мере, 62 человека.

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