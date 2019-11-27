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В Албании произошло еще одно землетрясение

В Албании произошло еще одно землетрясение - Фото
Фото: ЕРА
27.11.2019, 19:35

Подземные толчки ощущались в 40 километрах от албанской столицы Тираны

В Албании сегодня произошло еще одно землетрясение магнитудой 5,6 по шкале Рихтера. Об этом сообщает ANSA.

Подземные толчки ощущались в 40 километрах от албанской столицы Тираны. Эпицентр - в Адриатическом море.

Министерство обороны Албании временно приостановило спасательные операции.

В ночь на 26 ноября в Албании произошло мощнейшее за десятилетия землетрясение. По последним данным, погибли 27 человек, 650 получили ранения.

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землетрясение Албания Тирана
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