В Албании произошло еще одно землетрясение

Фото: ЕРА

В Албании сегодня произошло еще одно землетрясение магнитудой 5,6 по шкале Рихтера. Об этом сообщает ANSA.

Подземные толчки ощущались в 40 километрах от албанской столицы Тираны. Эпицентр - в Адриатическом море.

Министерство обороны Албании временно приостановило спасательные операции.

В ночь на 26 ноября в Албании произошло мощнейшее за десятилетия землетрясение. По последним данным, погибли 27 человек, 650 получили ранения.

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