В Австралии Либеральную партию впервые возглавила женщина, бывшая летчица
После неудачи на выборах Либеральная партия Австралии избрала нового лидера – 62-летнюю Сюзан Лей. Впервые эту должность заняла женщина, пишет Reuters.
Журналисты отмечают, что ее предшественник Питер Даттон, "известный жесткими идеями в стиле президента США Дональда Трампа", проиграл выборы 3 мая и даже лишился своего места в парламенте. Таким образом, в Австралии впервые с 2007 года глава партии не получил депутатского кресла.
Премьер Энтони Албанизе из Лейбористской партии уже во второй раз возглавил правительство. Его партия одержала наибольшую победу с 1901 года – более 90 мест в парламенте.
По данным Reuters, в молодости Лей работала пилотом в австралийской глубинке, где выполняла полеты на небольших самолетах для сельскохозяйственных нужд и обслуживания отдаленных районов. В частности, она занималась "mustering" – это сбор скота с воздуха, являющийся привычной практикой в отдаленных фермерских регионах Австралии.
Впоследствии она получила три финансовых образования. В политике с 2001 года ранее работала министром в нескольких правительствах.
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