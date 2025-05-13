В Австралії Ліберальну партію уперше очолила жінка, колишня льотчиця

У політиці Сюзан Лей з 2001 року, раніше працювала міністеркою в кількох урядах

Сюзан Лей (Фото: ЕРА/MICK TSIKAS)

Після невдачі на виборах Ліберальна партія Австралії обрала нову лідерку – 62-річну Сюзан Лей. Вперше цю посаду обійняла жінка, пише Reuters.

Журналісти зазначають, що її попередник Пітер Даттон, "відомий жорсткими ідеями в стилі президента США Дональда Трампа", програв вибори 3 травня й навіть втратив своє місце в парламенті. Таким чином, в Австралії вперше з 2007 року очільник партії не отримав депутатського крісла.

Прем’єр Ентоні Албанізе з Лейбористської партії вже вдруге очолив уряд. Його партія здобула найбільшу перемогу з 1901 року – понад 90 місць у парламенті.

За даними Reuters, у молодості Лей працювала пілотом в австралійській глибинці, де виконувала польоти на невеликих літаках для сільськогосподарських потреб та обслуговування віддалених районів. Зокрема, вона займалася "mustering" – це збір худоби з повітря, що є звичною практикою у віддалених фермерських регіонах Австралії.

Згодом вона здобула три фінансові освіти. У політиці з 2001 року, раніше працювала міністеркою в кількох урядах.

У червні 2024 року повідомлялося, що новим начальником Штабу оборони Канади вперше стала жінка.

У Міноборони повідомляли, що станом на початок 2025 року у ЗСУ служить понад 70 000 жінок, більш ніж 5500 військовослужбовиць перебувають безпосередньо на передовій.

11 травня стало відомо, що у Великій Британії вперше на чолі Секретної розвідувальної служби (MI6) буде жінка.