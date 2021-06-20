В Австралии начали испытания вакцины от коронавируса в виде назального спрея

В Австралии начали клинические испытания вакцины против коронавируса в виде спрея. Об этом сообщает Голос Америки.

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Препарат разработан компанией Nucleus Network из Брисбена. В компании предполагают, такую вакцину смогут использовать люди, которые боятся игл.

Журналисты отмечают, что вакцинация в Австралии идет медленно по сравнению с другими странами. Причинами стали проблемы с поставками, недостатки планирования со стороны правительства и нежелание австралийцев вакцинироваться, вызванное относительно низким уровнем заражения коронавирусом в стране.

Доктор Пол Гриффин, медицинский директор Nucleus Network, заявил, что новый препарат нацелен на снижение риска заражения COVID-19. "Когда мы вводим вакцину тем же путем, по которому в организм попадает патоген или вирус, это усиливает эффективность... и, как мы надеемся, фактически предотвращает проникновение вируса", – заявил он.

В случае успешного завершения клинических испытаний, вакцина в виде назального спрея станет доступна пациентам примерно через два года.

Денис Юдин

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