UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В Австралии начали испытания вакцины от коронавируса в виде назального спрея

20.06.2021, 07:34
В Австралии начали испытания вакцины от коронавируса в виде назального спрея - Фото
Фото: ЕРА

В Австралии начали клинические испытания вакцины против коронавируса в виде спрея. Об этом сообщает Голос Америки.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Препарат разработан компанией Nucleus Network из Брисбена. В компании предполагают, такую вакцину смогут использовать люди, которые боятся игл.

Журналисты отмечают, что вакцинация в Австралии идет медленно по сравнению с другими странами. Причинами стали проблемы с поставками, недостатки планирования со стороны правительства и нежелание австралийцев вакцинироваться, вызванное относительно низким уровнем заражения коронавирусом в стране.

Доктор Пол Гриффин, медицинский директор Nucleus Network, заявил, что новый препарат нацелен на снижение риска заражения COVID-19. "Когда мы вводим вакцину тем же путем, по которому в организм попадает патоген или вирус, это усиливает эффективность... и, как мы надеемся, фактически предотвращает проникновение вируса", – заявил он.

В случае успешного завершения клинических испытаний, вакцина в виде назального спрея станет доступна пациентам примерно через два года.

Денис Юдин
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
вакцина коронавирус COVID-19 Nucleus Network
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Маркетинг-менеджер
Киев Медіа холдинг Ligamedia
SMM-менеджер
Киев Група компаній "ЛІГА"
Менеджер з продажів реклами
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 