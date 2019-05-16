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16.05.2019, 10:12

В Австрии одобрили запрет хиджаба в начальной школе: ввели штраф

В Австрии одобрили запрет хиджаба в начальной школе: ввели штраф - Фото
Хиджаб (фото - pixabay.com)

За нарушение закона о запрете на хиджаб в начальных школах Австрии предполагается штраф в 440 евро

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Двухпалатный парламент Австрии в среду, 15 мая, при поддержке консервативной Австрийской народной партии и праворадикальной Австрийской партии свободы одобрил запрет на ношение мусульманского головного платка в начальных школах. Об этом сообщает Deutsche Welle.

"Запрещено "ношение одежды, продиктованной идеологическими или религиозными соображениями и предполагающей покрытие головы", - отмечается в постановлении законодательного органа.

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Действие нововведения, однако, не распространяется на кипу - еврейский головной убор. Это связано с тем, что он не закрывает волосы полностью или большую их часть, цитирует агентство dpa выдержку из документа.

За нарушение предполагается штраф в 440 евро. Власти Австрии исходят из того, что обжаловать закон можно будет в Конституционном суде.

Правительство во главе с премьером с Себастьяном Курцем трижды выносило постановление на парламентское рассмотрение.

28 февраля 2019 года французская компания Decathlon сняла с продажи спортивные хиджабы во Франции после того, как политики угрожали бойкотом.

 

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Теги: австрия, запрет, штраф, хиджаб, начальная школа
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