В Австрии одобрили запрет хиджаба в начальной школе: ввели штраф

Хиджаб (фото - pixabay.com)

Двухпалатный парламент Австрии в среду, 15 мая, при поддержке консервативной Австрийской народной партии и праворадикальной Австрийской партии свободы одобрил запрет на ношение мусульманского головного платка в начальных школах. Об этом сообщает Deutsche Welle.

"Запрещено "ношение одежды, продиктованной идеологическими или религиозными соображениями и предполагающей покрытие головы", - отмечается в постановлении законодательного органа.

Реклама

Действие нововведения, однако, не распространяется на кипу - еврейский головной убор. Это связано с тем, что он не закрывает волосы полностью или большую их часть, цитирует агентство dpa выдержку из документа.

За нарушение предполагается штраф в 440 евро. Власти Австрии исходят из того, что обжаловать закон можно будет в Конституционном суде.

Правительство во главе с премьером с Себастьяном Курцем трижды выносило постановление на парламентское рассмотрение.

28 февраля 2019 года французская компания Decathlon сняла с продажи спортивные хиджабы во Франции после того, как политики угрожали бойкотом.