В Австрии временно закрыли горнолыжный курорт после трех лавин

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В районе горнолыжного курорта Анкогель, который находится на юге Австрии, сошли сразу три лавины, комплекс временно закрыли. Об этом сообщает АРА.

"После трех сходов лавин в горнолыжном районе Анкогель в Верхней Каринтии после обеда в четверг были задействованы десятки горных спасателей. Одна лавина засыпала четырех спортсменов, они смогли самостоятельно выбраться из снега", - отмечается в сообщении.

В двух других случаях спасатели ведут поисковые работы на склонах, к поисковой операции привлекли два вертолета и наземную спецтехнику. Горнолыжный комплекс временно закрыли.