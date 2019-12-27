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В Австрии временно закрыли горнолыжный курорт после трех лавин

В Австрии временно закрыли горнолыжный курорт после трех лавин - Фото
Фото: depositphotos.com
27.12.2019, 09:29

К поиску привлекли десятки спасателей

В районе горнолыжного курорта Анкогель, который находится на юге Австрии, сошли сразу три лавины, комплекс временно закрыли. Об этом сообщает АРА.

"После трех сходов лавин в горнолыжном районе Анкогель в Верхней Каринтии после обеда в четверг были задействованы десятки горных спасателей. Одна лавина засыпала четырех спортсменов, они смогли самостоятельно выбраться из снега", - отмечается в сообщении.

В двух других случаях спасатели ведут поисковые работы на склонах, к поисковой операции привлекли два вертолета и наземную спецтехнику. Горнолыжный комплекс временно закрыли.

  • 27 декабря сообщалось, что на склоне курорта Андерматт в швейцарских Альпах группу лыжников накрыла лавина.
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австрия лавина Анкогель
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