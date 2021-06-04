В Азербайджане на мине подорвались два журналиста и чиновник
В Азербайджане чиновник и двое журналистов погибли, подорвавшись на мине. Об этом сообщает местное государственное телевидение AzTV.
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Трагедия произошла в подконтрольном Азербайджану Кельбаджарском районе. Погибшие – оператор AzTV Сирадж Абышов, корреспондент Магеррам Ибрагимов и заместитель представителя главы исполнительной власти села Сусузлуг Ариф Алиев. Все они будут удостоены звания шехидов (так называют в Азербайджане погибших в карабахской войне – ред.).
По данным СМИ, съемочная группа ехала на военном грузовике в село Сусузлуг. Помимо оператора и корреспондента, в машине также были режиссер телеканала Эмин Мамедов, водитель и сопровождавший их местный житель. Они получили травмы разной степени и были госпитализированы.
Генпрокуратура Азербайджана заявляет, что трагедия произошла в результате минирования территорий страны армянскими военными.
Военная прокуратура Азербайджана уже открыла дело по статьям о ведении агрессивной войны и нарушении международного гуманитарного права.
- Осенью 2020-го в Нагорном Карабахе обострился вооруженный конфликт между Арменией и Азербайджаном.
- 3 декабря 2020-го Азербайджан заявил о 2783 погибших военных во время конфликта.
- Армения заявила о гибели почти 3500 своих военнослужащих.
- 27 мая 2021-го Азербайджан захватил в плен шестерых армянских военных. По данным Баку, армянская ДРГ якобы попыталась пробраться на территорию Азербайджана, но армянских военных "окружили и обезвредили".
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