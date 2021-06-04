В Азербайджане на мине подорвались два журналиста и чиновник

В Азербайджане чиновник и двое журналистов погибли, подорвавшись на мине. Об этом сообщает местное государственное телевидение AzTV.

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Трагедия произошла в подконтрольном Азербайджану Кельбаджарском районе. Погибшие – оператор AzTV Сирадж Абышов, корреспондент Магеррам Ибрагимов и заместитель представителя главы исполнительной власти села Сусузлуг Ариф Алиев. Все они будут удостоены звания шехидов (так называют в Азербайджане погибших в карабахской войне – ред.).

По данным СМИ, съемочная группа ехала на военном грузовике в село Сусузлуг. Помимо оператора и корреспондента, в машине также были режиссер телеканала Эмин Мамедов, водитель и сопровождавший их местный житель. Они получили травмы разной степени и были госпитализированы.

Генпрокуратура Азербайджана заявляет, что трагедия произошла в результате минирования территорий страны армянскими военными.

Военная прокуратура Азербайджана уже открыла дело по статьям о ведении агрессивной войны и нарушении международного гуманитарного права.

СПРАВКА. Кельбаджарский район находится на границе Азербайджана и Армении. В 1993-2020 годах город Кельбаджар входил в так называемый "пояс безопасности Нагорного карабаха", находившийся за пределами первоначально заявленной территории непризнанной республики, но контролируемый НКР. С 25 ноября 2020 года, по итогам второй карабахской войны и на основании трехстороннего соглашения между Азербайджаном, Арменией и Россией от 10 ноября 2020 года, город вместе с районом вернулись под контроль Азербайджана.

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Оксана Житнюк

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