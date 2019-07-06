В Азербайджане в воинской части произошел взрыв: есть погибшие

Фото: mod.gov.az

В Азербайджане сегодня в одной из воинских частей прогремел взрыв. Об этом сообщает пресс-служба минобороны Азербайджана.

В результате погибли двое военнослужащих, еще один получил ранения.

По данным минобороны, один из военных уронил из рук на землю заряд танкового снаряда, это вызвало детонацию.

"В результате несчастного случая погибли двое военнослужащих", - говорится в сообщении. По данному факту проводится расследование.

24 июня на одном из арсеналов армии Казахстана рядом с городом Арысь в Туркестанской области произошло возгорание, которое повлекло взрыв части боеприпасов.