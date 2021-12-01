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В Беларуси 11 человек задержаны за реплики в соцсетях о погибших десантниках РФ

Цей матеріал також доступний українською
01.12.2021, 17:49
В Беларуси 11 человек задержаны за реплики в соцсетях о погибших десантниках РФ - Фото
Иллюстративное фото (Depositphotos)

Беларуские милиционеры задержали 11 человек за якобы "циничные" комментарии в соцсетях о российских десантниках, погибших во время совместных учений. Об этом сообщает официальный телеграм-канал МВД Беларуси.

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12 ноября в Беларуси во время парашютного десантирования погибли два российских военнослужащих, которых беларуский диктатор Александр Лукашенко пригласил в страну для поддержки его операции по созданию миграционного кризиса на границах стран Евросоюза. Событие вызвало комментарии в соцсетях, часть которых были расценены спецслужбами как "кощунственные" и "оскорбительные". 

МВД Беларуси утверждает, что установило 50 авторов таких комментариев, 11 из которых задержаны и помещены в ИВС (изоляторы временного содержания). Им предъявлены обвинения по статье о "разжигании социальной вражды и розни".  

В сообщении МВД подчеркивается, что "комментаторы являлись подписчиками экстремистских телеграм-каналов", большинство из них "неработающие, алкоголики и ранее судимые". Несмотря на это, некоторые из них, сказано в сообщении, смогли выехать за пределы страны в США, Польшу и Литву.   

В Беларуси 11 человек задержаны за реплики в соцсетях о погибших десантниках РФ
СПРАВКА. После проигрыша на президентских выборах 2020 года Лукашенко захватил власть в стране, развернув массовые репрессии против беларуских граждан и независимых СМИ. Запад ввел уже несколько пакетов санкций против диктаторского режима, готовится еще один. В ответ на это Лукашенко создал управляемый миграционный кризис на границах ЕС — режим привозит мигрантов из ближневосточных стран в Беларусь и в сопровождении своих военных направляет их к границам Литвы, Латвии, Польши. Силовики под угрозой применения оружия заставляют мигрантов незаконно пересекать границу со странами ЕС.
  • 13 октября 2021 года Совет министров Беларуси принял постановление, согласно которому подписчиков якобы "экстремистских" телеграм-каналов будут привлекать к уголовной ответственности.
Сергей Бережной
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