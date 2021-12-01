В Беларуси 11 человек задержаны за реплики в соцсетях о погибших десантниках РФ
Беларуские милиционеры задержали 11 человек за якобы "циничные" комментарии в соцсетях о российских десантниках, погибших во время совместных учений. Об этом сообщает официальный телеграм-канал МВД Беларуси.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
12 ноября в Беларуси во время парашютного десантирования погибли два российских военнослужащих, которых беларуский диктатор Александр Лукашенко пригласил в страну для поддержки его операции по созданию миграционного кризиса на границах стран Евросоюза. Событие вызвало комментарии в соцсетях, часть которых были расценены спецслужбами как "кощунственные" и "оскорбительные".
МВД Беларуси утверждает, что установило 50 авторов таких комментариев, 11 из которых задержаны и помещены в ИВС (изоляторы временного содержания). Им предъявлены обвинения по статье о "разжигании социальной вражды и розни".
В сообщении МВД подчеркивается, что "комментаторы являлись подписчиками экстремистских телеграм-каналов", большинство из них "неработающие, алкоголики и ранее судимые". Несмотря на это, некоторые из них, сказано в сообщении, смогли выехать за пределы страны в США, Польшу и Литву.
- В октябре 2020-го суд в Беларуси признал канал NEXTA-Live экстремистским.
- 18 мая 2021 года TUT.by заблокировали в Беларуси.
- В сентябре российская ФСБ объявила в розыск главреда The Insider за якобы незаконное пересечение границы с Украиной.
- 13 октября 2021 года Совет министров Беларуси принял постановление, согласно которому подписчиков якобы "экстремистских" телеграм-каналов будут привлекать к уголовной ответственности.
Комментарии