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В Беларуси в интернет слили данные 1000 силовиков. МВД страны угрожает наказать за это

20.09.2020, 10:10
В Беларуси в интернет слили данные 1000 силовиков. МВД страны угрожает наказать за это - Фото
ОМОН избивает участника протестов (Фото: Yauhen Yerchak/ЕРА)

В Беларуси в интернете опубликовали данные якобы 1000 сотрудников МВД. Правоохранители уже отреагировали на происшествие, обещая наказать виновных

В Беларуси опубликовали данные якобы тысячи сотрудников Министерства внутренних дел страны, которые, вероятно, причастны к разгону протестов. Данные опубликованы на Telegram-канале Nexta.

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Информация о правоохранителях получена благодаря "кибер-партизанам", говорят администраторы канала. Сообщение содержит ссылку на Google-таблицу, в которой указаны данные о якобы сотрудниках МВД Беларуси.

"Никто не останется анонимным даже под балаклавой", - заявляет Nexta. 

В МВД страны уже отреагировали на происшествие, заявив в комментарии российскому пропагандистскому ресурсу ТАСС, что они располагают "средствами и технологиями, которые позволяют установить и привлечь к ответственности подавляющее большинство виновных" в утечке информации.

  • 9 августа в Беларуси прошли выборы президента. Лукашенко объявил о своей победе. Уже больше месяца в стране проходят протесты против действующей власти, которые пытаются разгонять силовики.
  • 17 сентября Европейский парламент принял резолюцию, в которой официально не признал результаты выборов в Беларуси, а также "избрание" Лукашенко президентом.
Владислав Сердюк
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