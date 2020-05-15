В Беларуси заявили, что вышли на плато по коронавирусу

Иллюстративное фото: pixabay.com

Беларусь за последнее время страна вышла на плато по заражению коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом заявила замминистра здравоохранения страны Елена Богдан в эфире телеканала СТВ.

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По ее словам, в среднем ежедневно число положительных тестов на COVID-19 составляет 8,7−9,7% от общего количества проведенных исследований.

"И если взять вот эту диаграмму, то на это плато мы на него взобрались и пока находимся. На сегодняшний день у 26 772 человека суммарно с первого нашего выявленного пациента, у которого обнаружен вирус", - подчеркнула Богдан.

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Она убеждена, что удалось избежать пикообразного роста заболеваемости, на протяжении всего периода распространения эпидемии прирост был равномерным.

"Мы максимально тестируем наше население, если есть основание подозревать, что человек может быть связан с коронавирусной инфекцией….У нас осталась возможность развернуть дополнительные койки, перепрофилировать койки", - уточнила чиновник.

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По последним данным на 15 мая, в Беларуси заразились COVID-19 26 772, умерли – 151, выздоровели 8168.

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