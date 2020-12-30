В Белграде неизвестные потушили "вечный огонь", зажженный Лавровым и президентом Сербии

В столице Сербии, Белграде, неизвестные залили краской "вечный огонь", который в середине декабря на Кладбище освободителей зажгли президент Сербии Александр Вучич и глава МИД РФ Сергей Лавров. Об этом сообщает корреспондент Радио Свобода.

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Издание отмечает, что пламя "вечного огня" в Сербию привезли российские военные.

Неизвестные залили огонь краской и написали: "Освободители? Нет, никогда!" и перечеркнули серп и молот. Инцидент произошел в ночь на 30 декабря.

Заместитель мэра Белграда осудил акцию и сообщил о начале расследования.

Посольство РФ в Сербии заявило о "попытке внести раздор в братские отношения" между российским и сербским народами. Там считают, что акция прошла "по заказу из-за границы".

На Кладбище освободителей в Белграде похоронены 820 бойцов Красной армии и более 1200 партизан Югославской народной армии. Красноармейцы были участниками второго и третьего украинских фронтов, преимущественно украинцы.

На торжественном зажжении "вечного огня" ни Вучич, ни Лавров ни словом не упомянули ни украинцев, ни хорватов, ни черногорцев, ни боснийцев, воевавших в составе югославской армии, а говорили только о сербско-российском братстве по оружию.

14 декабря в Сараево глава президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик подарил Лаврову 300-летнюю украинскую икону, возможно, незаконно вывезенную из Луганска.

Прокуратура Боснии и Герцеговины открыла уголовное дело и начала проверки, а лидеры оппозиции призвали Додика к отставке.

23 декабря МИД РФ заявил, что икону передали в посольство БиГ в Москве.

Позже выяснили, что икона попала в БиГ через Россию и Сербию.

Вадим Ребрина

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