В Белграде неизвестные потушили "вечный огонь", зажженный Лавровым и президентом Сербии
В столице Сербии, Белграде, неизвестные залили краской "вечный огонь", который в середине декабря на Кладбище освободителей зажгли президент Сербии Александр Вучич и глава МИД РФ Сергей Лавров. Об этом сообщает корреспондент Радио Свобода.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Издание отмечает, что пламя "вечного огня" в Сербию привезли российские военные.
Неизвестные залили огонь краской и написали: "Освободители? Нет, никогда!" и перечеркнули серп и молот. Инцидент произошел в ночь на 30 декабря.
Заместитель мэра Белграда осудил акцию и сообщил о начале расследования.
Посольство РФ в Сербии заявило о "попытке внести раздор в братские отношения" между российским и сербским народами. Там считают, что акция прошла "по заказу из-за границы".
На Кладбище освободителей в Белграде похоронены 820 бойцов Красной армии и более 1200 партизан Югославской народной армии. Красноармейцы были участниками второго и третьего украинских фронтов, преимущественно украинцы.
На торжественном зажжении "вечного огня" ни Вучич, ни Лавров ни словом не упомянули ни украинцев, ни хорватов, ни черногорцев, ни боснийцев, воевавших в составе югославской армии, а говорили только о сербско-российском братстве по оружию.
- 14 декабря в Сараево глава президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик подарил Лаврову 300-летнюю украинскую икону, возможно, незаконно вывезенную из Луганска.
- Прокуратура Боснии и Герцеговины открыла уголовное дело и начала проверки, а лидеры оппозиции призвали Додика к отставке.
- 23 декабря МИД РФ заявил, что икону передали в посольство БиГ в Москве.
- Позже выяснили, что икона попала в БиГ через Россию и Сербию.
Комментарии