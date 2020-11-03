В Британии неизвестный поставил $1,2 млн на победу Байдена на выборах в США

В случае выигрыша он получит назад свою ставку и сверху еще половину от нее

В Великобритании неизвестный сделал крупнейшую ставку за всю историю президентских выборов в США. Он поставил $1,2 млн (1 млн фунтов стерлингов) на то, что Джо Байден сможет обойти своего соперника Дональда Трампа и стать следующим президентом Соединенных Штатов, передает CNN.

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Ставка была сделана 29 октября на известной бирже ставок Betfair Exchange, но сам игрок предпочел остаться неизвестным. Сообщается, что если его ставка выиграет, то к своему миллиону фунтов он получит еще 540 000 фунтов стерлингов (около $700 000).

Сами американцы не имеют возможности делать ставки на результаты выборов – в США это запрещено на законодательном уровне. Поэтому большая часть из них использует для этих целей британские биржи и букмекерские конторы.

По данным Forbes, на данный момент на итоги президентских выборов США уже сделано ставок на общую сумму $367 млн и ожидается, что эта цифра вырастет до $500 млн.

Примечательно, что большинство игроков (66%) поставили на Байдена. Предполагается, что это может стать хорошим предзнаменованием для него, поскольку зачастую игроки более точно могут предсказать результаты какого-то события, чем проводимые социологические опросы, отмечают букмекеры.

По результатам опросов на 3 ноября лидирует Байден, но в ключевых штатах развернется борьба.

Позже стало известно, что Трамп и Байден одержали первые победы в традиционном полуночном голосовании.

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Дарья Мостовая

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