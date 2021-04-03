В Британии семь человек умерли от редкого тромбоза после вакцинации Oxford-AstraZeneca

Семь человек умерли от необычных тромбов после вакцинации Oxford-AstraZeneca в Великобритании. Об этом сообщает BBC со ссылкой на британское Агентство по регулированию лекарственных средств.

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В общей сложности тромбы выявлены у 30 человек из 18 миллионов вакцинированных. До сих пор не ясно, является ли это просто совпадением или побочным эффектом вакцины.

Агентство по регулированию лекарственных средств заявляет, что преимущества по-прежнему перевешивают любые риски. Всемирная организация здравоохранения и Европейское агентство по лекарственным средствам поддержали этот вывод.

Однако беспокойство по поводу вакцины привело к тому, что некоторые страны, включая Германию, Францию, Нидерланды и Канаду, ограничили использование вакцины только людьми старше 60 лет.

Данные, опубликованные агентством в пятницу, говорят о 22 случаях церебрального венозного тромбоза синуса — одного из типов тромбоза в головном мозге. Это сопровождалось низким уровнем тромбоцитов. Агентство также обнаружило другие проблемы со свертыванием крови наряду с низким уровнем тромбоцитов еще у восьми человек.

Сегодня британский регулятор подтвердил в электронном письме BBC, что "к сожалению, семь человек умерли".

Справка. Тромбоз церебральных венозных синусов — редкая форма нарушения мозгового кровообращения, представляющая собой ухудшение оттока крови от головного мозга из-за закупорки синусов кровяными сгустками (тромбами). Тромбозы церебральных венозных синусов вызывают трудности при диагностике и лечении в cвязи с небольшой распространенностью и отсутствием характерной симптоматики.

Исполнительный директор агентства Джун Рейн сказала: "Преимущества... предотвращения заражения COVID-19 и его осложнений по-прежнему перевешивают любые риски, и население должно продолжать получать вакцину, когда ему предлагают сделать это".

Сейчас проводятся исследования, чтобы определить, вызывает ли вакцина AstraZeneca тромбоз. Ранее на этой неделе Европейское агентство по лекарственным средствам заявило, что это "не доказано, но возможно".

После прививок вакциной Pfizer в Великобритании было зарегистрировано два случая церебрального венозного тромбоза синуса из более чем 10 миллионов вакцинированных, но у них не было низкого уровня тромбоцитов.

18 марта глава ЕМА Эмер Кук заявил, что вакцина от Oxford-AstraZeneca – "безопасная и эффективная", ее связи со случаями тромбозов не обнаружено, и "польза от ее применения превосходит риски".

30 марта Канада поставила на паузу использование вакцины Oxford-AstraZeneca среди лиц моложе 55 лет.

С 31 марта Германия ограничила возрастную группу для вакцинации Oxford-AstraZeneca людьми от 60 лет и старше.

Вчера, 2 апреля, власти Нидерландов приостановили вакцинацию AstraZeneca людей младше 60 лет. Причина – пять случаев тромбоза в Нидерландах среди вакцинированных женщин в возрасте от 25 до 65 лет.

Вадим Ребрина

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