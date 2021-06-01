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В Британии впервые с начала пандемии не зафиксировали ни одной смерти от COVID-19

01.06.2021, 20:36
В Британии впервые с начала пандемии не зафиксировали ни одной смерти от COVID-19 - Фото
Мэтт Хэнкок (фото - EPA)

В Великобритании впервые с марта 2020 года за сутки не зарегистрировано ни одной смерти от коронавируса. Об этом сообщает BBC.

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Выявлено 3165 новых случаев, в понедельник — 3383.

Это происходит на фоне обеспокоенности Британии по поводу недавнего небольшого увеличения числа случаев, связанных с вариантом, впервые выявленным в Индии.

Агентство отмечает, что показатели смертности по выходным и в начале недели часто оказываются меньшими. Это связано с особенностями сбора статистических данных.

Министр здравоохранения Мэтт Хэнкок сказал, что вся страна рада услышать эту новость.

"Вакцины явно работают – защищают вас, окружающих и ваших близких. Но, несмотря на эту, несомненно, хорошую новость, мы знаем, что еще не победили вирус, и, поскольку количество случаев заболевания продолжает расти, пожалуйста, помните о руках, лице, пространстве, проветривайте помещения, и, конечно же, убедитесь, что получите обе дозы вакцины", – сказал он.

  • В декабре 2020 года в Великобритании обнаружили новый вариант коронавируса, который распространяется гораздо быстрее уже известного. 
  • В апреле британские ученые пришли к выводу, что, несмотря на подтвержденную повышенную заразность "британского" штамма коронавируса, он не усугубляет тяжесть болезни COVID-19. 
Вадим Ребрина
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Великобритания вакцинация коронавирус
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