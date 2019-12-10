В Чехии произошла стрельба в больнице. Убиты шесть человек: фото

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В чешском городе Острава произошла стрельба в университетской больнице. Погибли шесть человек, стрелка ищут. Об этом сообщает Idnes.cz.

По данным СМИ, стрелок - это мужчина средних лет, одетый в красную куртку. Есть погибшие и раненые. Одному погибшему - шесть лет. Стрелявшего разыскивает полиция.

На месте работает полиция и спасатели.

Стрельба в остравской больнице является второй по трагичности в истории Чехии, сообщает издание. В феврале 2015 года мужчина в ресторане в Угерском Броде застрелил восемь человек, а затем и самого себя.

Полиция приняла решение усилить безопасность так называемых "мягких целей" по территории всей Чехии. К мягким целям (местам большего скопления людей) относятся аэропорты, вокзалы, рынки, крупные торговые центры.

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Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш назвал произошедшее "катастрофой".

Президент Чехии Милош Земан выразил соболезнования семьям погибших и пострадавших, об этом в Twitter написал его пресс-секретарь.

Полиция проводит эвакуацию пациентов и персонала больницы.

На месте работают сотрудники спецподразделения полиции и два вертолета. Полиция уже идентифицировала стрелка, а также его авто. Правоохранители призывают граждан не пытаться его задержать, поскольку мужчина вооружен и опасен.

По информации чешских СМИ, стрельба произошла в зале ожидания в травматол

Новость дополняется.

В начале октября в Херсоне на улице Тираспольской неизвестные расстреляли из автомобиля двух мужчин и скрылись

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