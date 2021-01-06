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В день утверждения победы Байдена. Неизвестные грозят направить самолет в Капитолий – CBS

06.01.2021, 08:02
В день утверждения победы Байдена. Неизвестные грозят направить самолет в Капитолий – CBS - Фото
Фото: Michael Reynolds/EPA

Неизвестные угрожают направить в среду самолет в здание Капитолия в Вашингтоне. В этот же день заседающий в Капитолии Конгресс США должен утвердить результаты выборов президента, сообщает CBS News со ссылкой на свои источники.

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В издании пишут, что в распоряжении редакции оказалась аудиоазпись угрозы, которая поступила нескольким авиадиспетчерам. На ней угрожают направить самолет в Капитолий, чтобы отомстить за иранского генерала Кассема Сулеймани, который был убит в январе прошлого года по приказу действующего президента США Дональда Трампа.

В то же время источники CBS News считают, что угроза была разработана, чтобы нанести удар по Капитолию в день, когда Конгресс собирается утвердить результаты выборов президента США, на которых победил демократ Джо Байден.

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По данным CBS News, правительство не считает, что предупреждение об атаке заслуживает доверия, но расследуют инцидент как нарушение авиачастот.

В издании пишут, что об угрозе уведомили Пентагон и другие агентства. ФБР не дает комментариев, но заявляет, что серьезно относится ко всем угрозам. В Управлении гражданской авиации заявили, что находятся в контакте с правоохранительными органами.

  • Сегодня, 6 января, Конгресс США планирует утвердить результаты президентских выборов в США.
  • Трамп, который не признавал свое поражение, заявлял, что в этот день в Вашингтоне пройдет митинг его сторонников. Он писал в Twitter, что тоже намерен присутствовать на акции. 

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Марк Сировой
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