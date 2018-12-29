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29.12.2018, 11:37

В Египте ищут причастных к подрыву автобуса с туристами

В Египте ищут причастных к подрыву автобуса с туристами - Фото
Иллюстративное фото (скриншот видео)

Генпрокурор Египта поручил расследовать подрыв автобуса с туристами в районе пирамид Гизы

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В Египте ищут причастных к подрыву автобуса с туристами в пригороде Каира. Соответствующее распоряжение генпрокурор страны Набиль Садык отдал в ночь на субботу, 29 декабря, сообщает Deutsche Welle.

Водитель автобуса отклонился от запланированного безопасного маршрута, не сообщив об этом правоохранительным органам. Представитель египетского МИДа расценил происшествие как "трусливый террористический акт".

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Премьер-министр Мустафа Мадбули подчеркнул, что терроризм существует во всем мире. По мнению главы египетского правительства, причин для беспокойства нет.

"Власти страны активно противодействуют радикальным исламистам, в частности, боевикам экстремистской группировки Хасм и членам исламистского движения Братья мусульмане, признанной в Египте террористической организацией. Тем не менее иностранные туристы впервые за почти два года вновь стали объектами нападения", - отмечается в сообщении.

Автобус с туристами был подорван вечером 28 декабря неподалеку от пирамид Гизы в пригороде Каира. Причиной взрыва стала детонация установленного на обочине самодельного взрывного устройства. В результате погибли трое вьетнамских туристов и гид-египтянин, еще 12 человек получили ранения.

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Теги: пострадавшие, взрыв автобуса в египте
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