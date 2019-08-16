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В Эстонии задержали "туриста-таксиста" из Украины

В Эстонии задержали "туриста-таксиста" из Украины - Фото
Порт Таллина (Фото: ERR)
16.08.2019, 17:47

После общения с полицией его доставили в отделение

В столице Эстонии в четверг задержали гражданина Украины, который пытался оказывать услуги такси, пишет ERR. Уточняется, что задержанный притворялся туристом.

Мужчину остановили для проверки документов в порту Ванасадам в центре Таллина полицейские. Он утверждал, что является туристом. Подтверждающие документы, а также наличие денег для нахождения в стране он не предоставил.

"Сотрудники таможни подтвердили, что он оказывал услугу такси у терминала D Таллинского порта", - пишет издание, добавив, что мужчину доставили в полицейское отделение.

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эстония украинец такси турист
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