В Эстонии задержали "туриста-таксиста" из Украины

Порт Таллина (Фото: ERR)

В столице Эстонии в четверг задержали гражданина Украины, который пытался оказывать услуги такси, пишет ERR. Уточняется, что задержанный притворялся туристом.

Мужчину остановили для проверки документов в порту Ванасадам в центре Таллина полицейские. Он утверждал, что является туристом. Подтверждающие документы, а также наличие денег для нахождения в стране он не предоставил.

"Сотрудники таможни подтвердили, что он оказывал услугу такси у терминала D Таллинского порта", - пишет издание, добавив, что мужчину доставили в полицейское отделение.

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