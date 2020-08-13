В Европарламенте грозят Лукашенко последствиями за применение силы
13.08.2020, 17:27
Давид Сассоли (Фото: Maurizio Brambatti/EPA)
Президент Европарламента призвал Лукашенко освободить всех задержанных
Президент Европейского парламента Давид Сассоли призвал президента Беларуси Александра Лукашенко остановить насилие и пригрозил последствиями в рамках международного права. Об этом он написал в Twitter.
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"Я призываю президента Лукашенко остановить насилие и немедленно освободить тех, кто был задержан. Люди Беларуси имеют право протестовать. Использование грубой силы властями государства должно иметь последствия в соответствии с международным правом", - заявил он.
- 9 августа 2020-го в РБ прошли выборы президента. ЦИК объявил, что победил Лукашенко.
- После окончания выборов начались массовые протесты, которые были жестоко подавлены властями.
- Оппозиция не признала победу Лукашенко, протесты продолжились.
- 11 августа ЕС пригрозил Лукашенко санкциями за фальсификацию выборов и насилие.
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