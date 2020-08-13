В Европарламенте грозят Лукашенко последствиями за применение силы

Президент Европарламента призвал Лукашенко освободить всех задержанных

Президент Европейского парламента Давид Сассоли призвал президента Беларуси Александра Лукашенко остановить насилие и пригрозил последствиями в рамках международного права. Об этом он написал в Twitter.

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"Я призываю президента Лукашенко остановить насилие и немедленно освободить тех, кто был задержан. Люди Беларуси имеют право протестовать. Использование грубой силы властями государства должно иметь последствия в соответствии с международным правом", - заявил он.

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Денис Юдин

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