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В Европе призывают Турцию вернуться к Стамбульской конвенции, в стране прошли протесты

21.03.2021, 11:27
В Европе призывают Турцию вернуться к Стамбульской конвенции, в стране прошли протесты - Фото
Протесты в Турции против выхода из Стамбульской конвенции (Фото - EPA - Erdem Sahin)

Европейские лидеры раскритиковали решение Турции выйти из Стамбульской конвенции, направленной на защиту женщин от насилия, и призвали президента страны Тайипа Реджепа Эрдогана пересмотреть решение. Об этом сообщает Reuters

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Германия, Франция и Европейский союз выразили обеспокоенность решением Турции. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что выход из конвенции "рискует поставить под угрозу защиту и основные права женщин в Турции и посылает опасный сигнал всему миру": "Поэтому мы не можем не призвать Турцию отменить свое решение".

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен говорит, что "женщины заслуживают прочной правовой базы для их защиты", поэтому она призвала все подписавшие стороны ратифицировать конвенцию.

Также в Стамбуле протестовали женщины, которые не согласны с решением правительства выйти из конвенции. 

Стамбульская конвенция по борьбе с домашним насилием подписана 46 странами и Евросоюзом, Украина присоединилась к ней в 2011 году, но Рада ее до сих пор не ратифицировала.

Владислав Сердюк
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Стамбульская конвенция Турция
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