UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В Германии антимилитаристы протестуют против поставок оружия Украине и вообще: видео, фото

Цей матеріал також доступний українською
02.09.2022, 11:23
В Германии антимилитаристы протестуют против поставок оружия Украине и вообще: видео, фото - Фото
Фото: паблики антимилитаристов

Около завода немецкого производителя военной техники и вооружения Rheinmetall AG в Касселе с вечера 1 сентября проходил митинг так называемого Антимилитаристского альянса: его члены протестуют против производства и поставок оружия, в том числе и Украине. Время от времени вспыхивают стычки с полицией.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Правоохранители отметили, что настрой толпы был "агрессивным" и предупредили: "Будем преследовать в судебном порядке уголовные преступления и принимать последовательные меры против насилия".

Демонстранты с транспарантами с антимилитаристскими лозунгами и красными звездами теснили полицейских к шлагбауму, забрасывали различными предметами. Против демонстрантов применили перцовый газ и дубинки. Был задействован полицейский вертолет.

Читайте также: Бербок уверяет, что санкции против РФ не отменят, даже если зимой будут протесты 

Утром в полиции сообщили, что никто не получил травм.

В 07:40 утра по местному времени полиция отрапортовала, что "на месте спокойная обстановка".

"Мы работаем с большим количеством экстренных служб и предоставляем сотрудникам компаний доступ к помещениям компании", – сообщили правоохранители.

Около 10:00 полиция сообщила, что лента митинга распалась, но "перебои в движении общественного транспорта все еще ожидаются".

Читайте также: Германия и Франция предлагают Европе новую стратегию: стратегический провал России за войну против Украины – dpa

Євген Пилипенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Германия война оружие протест вооружение демонстрация митинг военная помощь Rheinmetall
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 