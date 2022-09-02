В Германии антимилитаристы протестуют против поставок оружия Украине и вообще: видео, фото
Около завода немецкого производителя военной техники и вооружения Rheinmetall AG в Касселе с вечера 1 сентября проходил митинг так называемого Антимилитаристского альянса: его члены протестуют против производства и поставок оружия, в том числе и Украине. Время от времени вспыхивают стычки с полицией.
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Правоохранители отметили, что настрой толпы был "агрессивным" и предупредили: "Будем преследовать в судебном порядке уголовные преступления и принимать последовательные меры против насилия".
Демонстранты с транспарантами с антимилитаристскими лозунгами и красными звездами теснили полицейских к шлагбауму, забрасывали различными предметами. Против демонстрантов применили перцовый газ и дубинки. Был задействован полицейский вертолет.
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Утром в полиции сообщили, что никто не получил травм.
"Wir entwaffnen Euch alle!"— RHEINMETALL ENTWAFFNEN (@REntwaffnen) September 2, 2022
Stimmung ist gut. Ziel erreicht – die Bander stehen still! Der Aktionstag hat erst angefangen ... kommt nach Kassel und seid Teil des antimilitaristischen Protests
Kundgebung: 10.00h, Strutbergwg / Josef-Fischer-Str.
#ks0209 #rheinmetallentwaffnen pic.twitter.com/ERraURUYU0
В 07:40 утра по местному времени полиция отрапортовала, что "на месте спокойная обстановка".
"Мы работаем с большим количеством экстренных служб и предоставляем сотрудникам компаний доступ к помещениям компании", – сообщили правоохранители.
Около 10:00 полиция сообщила, что лента митинга распалась, но "перебои в движении общественного транспорта все еще ожидаются".
- Сегодня, 2 сентября, премьер Шмыгаль обратился к Шольцу и Байдену – "на поле боя нам нужны танки Leopard 2 и Abrams".
- 1 сентября президент ФРГ Штайнмайер заявил, что РПЦ сеет ненависть и лжет о "Божьей воле" для имперских мечтаний о диктатуре.
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