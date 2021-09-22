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В Германии конспиролог застрелил кассира за просьбу надеть маску – он не верит в COVID-19

Цей матеріал також доступний українською
22.09.2021, 18:10
В Германии конспиролог застрелил кассира за просьбу надеть маску – он не верит в COVID-19 - Фото
Фото: EPA/Lukas Barth-Tuttas

В городе Идар-Оберштайн мужчина застрелил 20-летнего кассира за просьбу надеть маску. В полиции считают, что подозреваемый мог быть приверженцем конспирологической теории, в частности, что коронавируса не существует. Об этом сообщает BBC.

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В субботу, 18 сентября, 49-летний мужчина пришел на автозаправочную станцию купить пиво. Кассир отказался обслуживать его без маски. Мужчина пошел домой и взял пистолет. Он вернулся на заправку примерно через полтора часа и застрелил кассира.

Подозреваемый сам сдался полиции на следующее утро. Позже правоохранители установили, что он – ультраправый и приверженец конспирологической теории, что якобы коронавируса не существует. В соцсетях подозреваемый писал, что не верит в глобальное потепление, выражал поддержку ультраправой партии Альтернатива для Германии и утверждал, что "с нетерпением ждет следующей войны".

Отмечается, что убийство на заправке "хвалили" в чат-группах, которые используются ультраправыми и сторонниками теорий заговора.

  • В январе 2021 года американские психологи выяснили, что люди, склонные верить в теории заговоров, обладают "низким интеллектуальным смирением".
  • 15 сентября в США от COVID-19 умер пастор-радиоведущий, который поклялся не вакцинироваться

Читайте также: 99% умерших от коронавируса не были вакцинированы – ВОЗ

Владислава Михайленко
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Германия стрельба антивакцинаторы кассир конспиролог
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